«Арсенал» — «Милан»: прогноз Тимура Журавеля на товарищеский матч

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Милан».

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 2.60.

«Старт АПЛ меньше чем через месяц, ну а пока «Арсенал» и «Милан» сыграют в Сингапуре товарищеский матч.

«Арсенал» очень активен, наверное, второй по активности из английских клубов на трансферном рынке после «Ливерпуля». Новость последних часов перед игрой в Сингапуре – это переход Дьёкереша. Он на поле ещё не выйдет, но, мне кажется, очень важно здесь учитывать эмоциональный фон. Команда, которая никак не может сделать какой-то качественный шаг, не может по-настоящему зацепиться за чемпионство, для неё закрытие самой проблемной позиции покупкой нападающего – это очень серьёзный эмоциональный буст. Мне кажется, что на этом фоне команда почувствует воодушевление. Это хорошие новости для «Арсенала», и для меня он фаворит в этом матче.

В «Милан» вернулся Аллегри, вот что важно, но поиск решения в прошлом – это не всегда хорошо. Аллегри всё-таки тренер хоть и очень опытный, но, пожалуй, слишком острожный, и мне кажется, что он не носитель модерновых идей, то есть не прорывной тренер. Может быть, какое-то качество он даст «Милану», но насчёт прорыва сомневаюсь.

В предсезонных матчах мы с вами всё-таки исходим из того, что будут голы, потому что ещё не всё отработано, какая-то расхристанность, расхлябанность в оборонительных действиях будет. Для меня это верховой матч, в котором победит «Арсенал». Поэтому я поставлю на победу «Арсенала» и тотал больше 2.5», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».