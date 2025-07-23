«Арсенал» — «Милан»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру в Сингапуре

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Милан».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 3.08.

«Сегодня мы говорим о предсезонном матче между «Арсеналом» и «Миланом», который пройдёт в Сингапуре. Кажется, совсем недавно завершился предыдущий сезон, а уже менее чем через месяц стартуют основные чемпионаты, и команды активно готовятся к новым задачам. Однако ни «Милан», ни «Арсенал» не задержались в игре до позднего этапа, поэтому их отпуск был полноценным.

Сезон для обеих команд завершился ещё в конце мая, и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться и начать подготовку к новому сезону. «Милан» вышел из отпуска 7 июля, и к этому моменту обе команды уже успели пройти первые тренировочные циклы и набрать минимальную форму. Так что матч может получиться вполне интересным.

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты отправляется в турне, взяв с собой 30 игроков. Первым соперником станет именно «Милан». В распоряжении итальянского клуба 26 футболистов, при этом ещё шестеро остались в Италии в поисках новых команд. У «Арсенала» ожидается состав, близкий к оптимальному.

Артета рассчитывает на ключевых игроков, и в турне также поедут трое новичков — Субименди, Норгард и Кепа. У «Милана» пока только одно серьёзное усиление — Самуэле Риччи. Ещё одно ожидаемое пополнение — Лука Модрич, который долгое время выступал на клубном чемпионате мира, но присоединится к команде лишь в августе.

Таким образом, у «Милана» состав будет скорее экспериментальный, схема тоже может отличаться от тех, что предпочитает использовать Аллегри. Всё это говорит о том, что «Арсенал», занявший второе место в АПЛ и дошедший до поздней стадии Лиги чемпионов, сейчас выглядит предпочтительнее. Поэтому в этой встрече я отдаю преимущество «Арсеналу» и ставлю на его победу с форой (-1.5)», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».