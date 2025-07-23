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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в третий круг турнира в Вашингтоне

В среду, 23 июля, на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч второго круга Citi Open Даниил Медведев — Райлли Опелка. Начало — не ранее 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Победа Райлли Опелки оценивается коэффициентом 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча второго круга завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.43. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.

Победитель матча в третьем круге сыграет с сильнейшим в противостоянии У Ибин — Алексей Попырин.