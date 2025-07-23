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Букмекеры оценили шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг турнира в Вашингтоне

Букмекеры оценили шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг турнира в Вашингтоне
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В среду, 23 июля, на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч второго круга Citi Open Лёнер Тьен — Андрей Рублёв. Начало — не ранее 00:00 мск.

Вашингтон (м). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 00:00 МСК
Лёнер Тьен
67
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Андрея Рублёва предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа Лёнера Тьена оценивается коэффициентом 2.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча второго круга завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.28. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.

Победитель матча в третьем круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Алехандро Давидович-Фокина — Хауме Мунар.

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