Букмекеры оценили шансы Андрея Рублёва выйти в третий круг турнира в Вашингтоне

В среду, 23 июля, на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч второго круга Citi Open Лёнер Тьен — Андрей Рублёв. Начало — не ранее 00:00 мск.
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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Андрея Рублёва предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа Лёнера Тьена оценивается коэффициентом 2.80.
Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча второго круга завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.28. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.
Победитель матча в третьем круге сыграет с сильнейшим в противостоянии Алехандро Давидович-Фокина — Хауме Мунар.
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