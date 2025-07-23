ЕЦУПИС обрабатывает до 8 млн обращений пользователей в год

Служба поддержки Единого ЦУПИС обрабатывает до 8 млн обращений пользователей в год, в этом помогает искусственный интеллект, передаёт Sports.ru.

«В службу поддержки Единого ЦУПИС ежедневно поступают десятки тысяч обращений от клиентов – это может быть как уточнение по платежу, так и вопрос, требующий проверки документов. В год мы обрабатываем до 8 млн обращений.

Время ответа клиентам – ключевой показатель эффективности работы клиентской службы. В чатах обращения обрабатываются в течение одной-трёх минут, на звонки компания отвечает в течение 15 секунд, на письма по электронной почте – от 5 до 30 минут», — рассказали в компании.

В ЕЦУПИС отметили, что стандартные обращения почти полностью берёт на себя ИИ.

«Такую скорость удаётся обеспечивать в том числе благодаря современным технологиям: до 100% стандартных обращений обрабатываются с помощью ИИ, и свыше 70% нестандартных – тоже.

Остальные обращения берут на себя операторы. 85% всех вопросов решаются с первого обращения. Менее 10% всех кейсов являются сложными, где требуется проверка или участие клиента, например, загрузка дополнительных документов.

Служба поддержки ЕЦУПИС помогает клиентам по вопросам регистрации, идентификации, платежей и безопасности операций», — отметили в пресс-службе компании.