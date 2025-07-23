В Бразилии подали иск против 43 букмекеров на сумму $ 54 млн

Управление государственного защитника Рио-де-Жанейро подало гражданский иск против 43 букмекерских компаний о возмещении коллективного ущерба в размере 300 млн реалов ($ 53,8 млн) из-за недостаточных предупреждений об опасности ставок, сообщает Gambling Insider.

По мнению истцов, лозунги букмекеров об ответственной игре не являются достаточными и не дают чётких предупреждений игрокам о возможных негативных последствиях. 300 млн бразильских реалов — сумма компенсации морального ущерба. Если иск удовлетворят, эти деньги направят в национальный фонд профилактики лудомании.

Кроме того, офис государственного защитника Рио-де-Жанейро предлагает ввести обязательные полноэкранные предупреждения длительностью не менее 10 секунд, а также ввести отслеживание сеансов игроков и предоставлять им визуальные отчёты об убытках. В исковом заявлении содержатся данные о том, что текущие маркетинговые ходы не учитывают риски для здоровья, связанные со ставками.