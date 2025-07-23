В Италии могут отменить запрет на спонсорские контракты букмекеров в спорте

Министр спорта Италии Андреа Абоди представил проект нового Указа о спорте. Среди других предложений в нём содержится частичное возвращение спонсорства со стороны игорных компаний, сообщает Focus GN. Запрет действует с 2018 года.

Эксперты отмечают, что премьер-министр страны Джорджия Мелони выступает за развитие инфраструктуры в преддверии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, поэтому предполагается, что указ Минспорта получил поддержку правительства.

Документ предлагает разрешить спонсорство, но только со стороны лицензионных букмекеров, число которых должно сократиться с 81 до 46 в соответствии с новыми правилами лицензирования в Италии. Кроме того, указ вводит налог в 1% на спонсорские доходы спортивных клубов и организаций. Эти средства будут направлены на развитие юношеского спорта и инфраструктуры.

Сейчас итальянские клубы не могут рекламировать букмекеров, но они размещают рекламу аффилированных с ними структур.