Пётр Ян — Маркус Макги: когда бой UFC on ABC 9, кто фаворит
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26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC on ABC 9. Его главным событием станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против Ренье де Риддера.
UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги
Кроме того, в октагон выйдет Пётр Ян, его соперник — Маркус Макги.
Начало события ожидается в 19:00 мск, а бои основного карда стартуют в 22:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC on ABC 9 можно будет можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Букмекеры уверены в победе Петра Яна — коэффициент 1.20. Шансы его соперника оценили в 4.80.
Заключить пари на тотал меньше 2.5 раунда предлагается с коэффициентом 2.85.
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