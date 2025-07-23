«Бранн» — «Ред Булл Зальцбург»: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги чемпионов

23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют норвежский «Бранн» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится на стадионе «Бранн» в Бергене, Норвегия. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение австрийскому клубу. Поставить на победу «Ред Булл Зальцбург» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Бранна» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.85

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу австрийского клуба за 9.00.

«Бранн» — скромный норвежский клуб, который никогда не проходил квалификацию в Лигу чемпионов. В Элитсерии последние два сезона он выигрывал серебряные медали. Чемпионат Норвегии в самом разгаре. Прошла уже половина сезона, и «красные» занимают третье место, отставая от лидирующего «Викинга» на шесть очков.

«Ред Булл Зальцбург» — серьёзный соперник. В прошлом сезоне команда не стала чемпионом – только второе место. Вместо отдыха подопечные Томаса Леча принимали участие в КЧМ-2025, однако не смогли выйти из группы. Одержали победу во встрече с «Пачукой» (2:1), сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (0:0) и без шансов уступили «Реалу» (0:3).