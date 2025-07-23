«Шелбурн» — «Карабах»: ставки и прогнозы на отборочный матч Лиги чемпионов

23 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют ирландский «Шелбурн» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Толка Парк» в Дублине, Ирландия. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Шелбурна» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

«Шелбурн» впервые за 18 лет в прошлом сезоне стал чемпионом Ирландии, но после этого триумфа сменил тренера и в текущем розыгрыше уже не выглядит так убедительно. После 25 матчей клуб занимает лишь пятое место и отстаёт от возглавляющего таблицу «Шэмрок Роверс» на 14 очков.

Квалификация Лиги чемпионов для ирландской команды началась с первого раунда. Дома она обыграла «Линфилд» со скромным счётом 1:0, а на выезде матч завершился вничью — 1:1.

В чемпионате Азербайджана сейчас межсезонье, и команда из Агдама проводит товарищеские матчи, наигрывая оптимальный состав. Получается не совсем удачно. В четырёх контрольных матчах «Карабах» одержал лишь одну победу. Обыграть удалось «Твенте» (3:2), но нидерландский клуб в следующей игре взял реванш и победил со счётом 2:1. В последней встрече подопечные Гурбана Гурбанова уступили «Ред Булл Зальцбург» (1:2).