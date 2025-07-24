«Бешикташ» — «Шахтёр»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

В четверг, 24 июля, на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают клубу из Турции. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 2.36, в то время как победа «Шахтёра» оценивается в 2.85. Разница в вероятности — менее 10%. Ничейный исход идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч пары получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.