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«Бешикташ» — «Шахтёр»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

«Бешикташ» — «Шахтёр»: стал известен фаворит матча Лиги Европы
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В четверг, 24 июля, на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают клубу из Турции. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 2.36, в то время как победа «Шахтёра» оценивается в 2.85. Разница в вероятности — менее 10%. Ничейный исход идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первый матч пары получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

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