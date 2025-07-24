«Бешикташ» — «Шахтёр»: назван самый вероятный счёт

В четверг, 24 июля, на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 2.36, в то время как победа «Шахтёра» оценивается в 2.85. Разница в вероятности — менее 10%. Ничейный исход идёт за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.00). Победа «Бешикташа» со счётом 1:0 доступна за 8.30, на 2:1 в пользу турецкого клуба дают 9.00.