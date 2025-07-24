«Бешикташ» — «Шахтёр»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первую встречу второго раунда квалификации Лиги Европы «Бешикташ» — «Шахтёр».

Ставка: «Шахтёр» победит с нулевой форой за 2.10.

Турецкая команда под руководством небезызвестного Уле-Гуннара Сульшера провела четыре товарищеские встречи. Продемонстрировала неплохую результативность, забив на этом отрезке суммарно шесть мячей. Однако результаты не впечатлили, были даже поражения. Хотя уровень соперников весьма и весьма скромный.

Кроме того, товарищеские встречи не заменят официальных матчей. А «Шахтёр» как раз таки уже успел размяться. В первом матче первого квалификационного раунда обыграл со счётом 6:0 финский «Ильвес». Соорудив убедительную фору, уже не стал выкладываться в ответной встрече. Хотя отметим оборону, потому что снова не пропустил — 0:0.

При этом соперники встречались не так давно друг с другом — год назад в товарищеском матче. Тогда победу одержал украинский клуб. Составы и тренерские штабы сторон претерпели изменения, но «Шахтёр» вполне может повторить результат. Некоторые лидеры, например, оформивший в первой игре с «Ильвесом» (6:0) дубль Алисон, в ответной получили отдых. Сейчас должны быть в отличном состоянии.

А вот чего ждать от футболистов «Бешикташа» — пока непонятно. В первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы, пусть она даже и пройдёт в Турции, мы бы ждали хорошей игры от украинского клуба. За счёт свежести и набранной формы. В качестве ставки интересно смотрится победа «Шахтёра» с нулевой форой. Это такое пари, когда при ничейном исходе возвращаются средства.