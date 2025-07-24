«Шериф» — «Утрехт»: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Шериф» — «Утрехт».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.27.

«Матч квалификации Лиги Европы. Матч с довольно странной историей. Дело в том, что это уже не первый раунд, который играет «Шериф», но на этот раз он будет играть не на домашнем стадионе в Тирасполе. Хотя эта арена принимала и матчи Лиги чемпионов, как мы помним. Игра состоится в местечке Ниспорены, это запад Молдавии. И перенесена она туда была по требованию нидерландского клуба «Утрехт». Они обратились в УЕФА, поскольку правительство Нидерландов считает Приднестровье красной зоной и не рекомендует своим гражданам в категорической форме туда ездить.

К чему такая долгая-долгая прелюдия? Я думаю, что «Шериф» весьма сильно обижен на соперника, и настрой, так сказать, будет соответствовать. Что касается чисто футбольных качеств, то сложно сказать, в каком состоянии сейчас находится «Утрехт», потому что они только товарищеские матчи играли. Но, судя по всему, команда довольно весёлая, которая не закрывается в обороне. «Шерифу» только этого и надо. Как обычно, молдавский клуб набит легионерами. В предыдущей домашней игре с «Приштиной», которую они, кстати, выиграли 4:0 и благодаря этому прошли дальше, 11 легионеров появились в стартовом составе.

Думаю, что обе команды будут играть в атаку здесь, потому что «Утрехт», опять же, понимая, куда он едет и к кому, будет ставить задачу хотя бы гол забить. Это важно, и это сильно может изменить ход уже самого двухматчевого противостояния. Короче говоря, «обе забьют и тотал больше 2.5» здесь просто великолепно смотрится. Коэффициент очень жирный, солидный — 2.27», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».