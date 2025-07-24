«Бешикташ» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бешикташ» — «Шахтёр».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.91.

«Ещё одна игра Лиги Европы. Очень любопытная пара, потому что «Шахтёр» сейчас возглавляет турецкий тренер Арда Туран, а «Бешикташ» – Уле-Гуннар Сульшер. И мы вообще даже близко, я думаю, не представляем себе пока, на что он способен и на что способна команда с его участием.

Для «Шахтёра» это уже не начало квалификации. Они, в общем, довольно уверенно прошли финский «Ильвес». После победы в домашнем матче, который был на нейтральном поле, естественно, с крупным счётом 6:0 «Шахтёр» в ответной игре выставил дубль. А основа продолжает готовиться по довольно серьёзной программе. Судя по всему, Туран как следует нагружает их физически, потому что ему нужен очень интенсивный и скоростной футбол. Посмотрим, что они смогут показать в Турции.

Выбор Сульшера для меня не совсем понятен, хотя там есть и норвежский футболист в составе «Бешикташа». Но это, наверное, одна из самых интересных пар на этой стадии квалификации Лиги Европы.

В этом матче надо исходить из тотала, причём я намеренно скажу, что не надо брать «обе забьют и тотал больше», потому что турецкие клубы под настроение могут и крупные победы на своём поле одерживать. Поэтому просто «тотал больше 2.5». Коэффициент — 1.91», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».