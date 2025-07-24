«Актобе» — «Спарта»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Актобе» — «Спарта».
Ставка: индивидуальный тотал «Спарты» больше 1.5 за 1.76.
«Матч Лиги конференций, квалификационный. «Актобе» туда уже отвалился из турнира Лиги Европы. И, на мой взгляд, то, что они в двух матчах даже не смогли гол забить в ворота «Легии» — это показательно. Им примерно с таким же по уровню соперником предстоит столкнуться сейчас, причём пражская «Спарта», судя вот по тем контрольным матчам, которые они играют, на самом деле, в хорошем состоянии находится. Они не собираются ехать проигрывать ни в коем варианте. И у «Актобе» большого количества шансов я не вижу.
Здесь самая хорошая ставка — на индивидуальный тотал «Спарты» больше (1.5) с коэффициентом 1.76. Состав у чешского клуба посильнее, дорогу к воротам «Актобе» они должны находить достаточно стабильно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».
- 24 июля 2025
-
14:00
-
13:54
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:22
-
10:00
-
09:21
-
08:40
-
08:00
- 23 июля 2025
-
19:00
-
18:11
-
18:00
-
17:17
-
17:00
-
16:33
-
16:00
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:52
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 22 июля 2025
-
19:00
-
18:37
-
18:00
-
17:13
-
17:00
-
16:42
-
16:13