«Актобе» — «Спарта»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Актобе» — «Спарта».

Ставка: индивидуальный тотал «Спарты» больше 1.5 за 1.76.

«Матч Лиги конференций, квалификационный. «Актобе» туда уже отвалился из турнира Лиги Европы. И, на мой взгляд, то, что они в двух матчах даже не смогли гол забить в ворота «Легии» — это показательно. Им примерно с таким же по уровню соперником предстоит столкнуться сейчас, причём пражская «Спарта», судя вот по тем контрольным матчам, которые они играют, на самом деле, в хорошем состоянии находится. Они не собираются ехать проигрывать ни в коем варианте. И у «Актобе» большого количества шансов я не вижу.

Здесь самая хорошая ставка — на индивидуальный тотал «Спарты» больше (1.5) с коэффициентом 1.76. Состав у чешского клуба посильнее, дорогу к воротам «Актобе» они должны находить достаточно стабильно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».