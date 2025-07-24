Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Актобе» — «Спарта»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

«Актобе» — «Спарта»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Актобе» — «Спарта».

Ставка: индивидуальный тотал «Спарты» больше 1.5 за 1.76.

«Матч Лиги конференций, квалификационный. «Актобе» туда уже отвалился из турнира Лиги Европы. И, на мой взгляд, то, что они в двух матчах даже не смогли гол забить в ворота «Легии» — это показательно. Им примерно с таким же по уровню соперником предстоит столкнуться сейчас, причём пражская «Спарта», судя вот по тем контрольным матчам, которые они играют, на самом деле, в хорошем состоянии находится. Они не собираются ехать проигрывать ни в коем варианте. И у «Актобе» большого количества шансов я не вижу.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Не начался
Спарта П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь самая хорошая ставка — на индивидуальный тотал «Спарты» больше (1.5) с коэффициентом 1.76. Состав у чешского клуба посильнее, дорогу к воротам «Актобе» они должны находить достаточно стабильно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android