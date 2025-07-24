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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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В четверг, 24 июля, на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч третьего круга Citi Open Даниил Медведев — У Ибин. Начало — не ранее 18:00 мск.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
У Ибин
243
Китай
У Ибин
У. Ибин

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.30, что приблизительно равно 77% вероятности. Победа У Ибина оценивается коэффициентом 3.75.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча второго круга завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.52. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.

Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Даниэль Эванс — Корентен Муте.

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