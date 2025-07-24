Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выйти в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

В четверг, 24 июля, на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч третьего круга Citi Open Даниил Медведев — У Ибин. Начало — не ранее 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому спортсмену. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.30, что приблизительно равно 77% вероятности. Победа У Ибина оценивается коэффициентом 3.75.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча второго круга завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.52. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу россиянина.

Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Даниэль Эванс — Корентен Муте.