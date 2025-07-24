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Испанская игорная компания платила за вытеснение конкурентов с рынка

Испанская игорная компания платила за вытеснение конкурентов с рынка
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Испанскую игорную компанию Codere подозревают в платежах с целью вытеснения конкурентов с рынка, передаёт Focus Gaming News.

В период с 2008 по 2012 год Codere выплатила консалтинговой фирме Equipo Economico, основатель которой — бывший министр финансов Испании Кристобаль Монторо, € 679 000. Испанские правоохранительные органы подозревают, что эти деньги были вознаграждением за продвижение различных законодательных инициатив, выгодных для Codere и невыгодных для иностранных игорных компаний.

Equipo Economico могла оказывать давление на правительство с целью ограничения доступа для иностранных операторов на местный рынок. В частности, через введение дополнительных налогов для иностранных гемблинг-компаний.

К скандалу может быть причастен бывший министр юстиции Испании Рафаэль Катала, занимавший пост секретаря и директора Codere c 2005 по 2011 год. Спустя год после ухода с госслужбы Катала присоединился к Codere в качестве глобального консультанта по институциональным отношениям.

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