Число VIP-клиентов у британских букмекеров сократилось на 95%

Комиссии азартных игр Великобритании (UKGC) опубликовала данные на своём сайте, согласно которым, количество VIP-клиентов у британских букмекеров за пять лет сократилось на 95%.

Виной этому ограничения, которые UKGC ввела в 2020 году. Сейчас, чтобы попасть в VIP-сегмент, клиент букмекера обязан предоставить справки о происхождении средств, а операторы должны лимитировать объёмы депозитов игрока исходя из его активности. Кроме того, VIP-клиентами букмекеров в Великобритании не могут стать люди, не достигшие 25-летнего возраста.

В результате нововведений среднее количество VIP-клиентов, приходящихся на одного оператора, сократилось с 1925 до 90 за последние пять лет.