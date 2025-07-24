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«Актобе» — «Спарта»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги конференций

«Актобе» — «Спарта»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги конференций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Актобе» — «Спарта».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Актобе» в этой квалификации Лиги Европы уже был близок к сенсации. В прошлом раунде команда из Казахстана встречалась с польской «Легией». И даже казалось, что «Актобе» может выбить варшавскую команду. Минимальное поражение в Польше оставляло неплохие шансы казахам перед домашним матчем. И хозяева моменты создавали, минимальное преимущество «Легии» по сумме двух встреч оставалось до последних минут, однако в компенсированное время поляки забивают и ставят точку в противостоянии. «Актобе» отправился в Лигу конференций.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Не начался
Спарта П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Там казахи встретятся с пражской «Спартой», которая после двух побед подряд в чемпионате Чехии в прошлом сезоне уступила титул своим соседям из «Славии». «Спарта» же довольствовалась лишь четвёртой строчкой, поэтому начинает свой путь в еврокубках в этом году со второго раунда Лиги конференций. При этом чемпионат Чехии уже стартовал, и в минувшие выходные состоялся 1-й тур, в котором «Спарту» принимал «Яблонец», а встреча завершилась со счётом 1:1.

«Актобе» лишился своего, возможно, единственного козыря — преимущества в игровом тонусе. Ближайшая встреча будет домашней, однако в гости приедет команда, успевшая провести официальный матч с прямым конкурентом. «Спарта» — крепкий европейский коллектив, не раз добивавшийся результата в играх с крепкими соперниками, и в этой паре чехи — явные фавориты. А вот что хочется отметить: казахи «Легии» не забили ничего, хотя пробили 25 раз за две игры. Голы должны прийти, тем более дома», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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