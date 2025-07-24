«Шериф» — «Утрехт»: прогноз Семёна Зигаева на игру отборочного раунда Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» — «Утрехт».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.79.

«Шериф» из Тирасполя в этом веке был главным гегемоном футбола в Молдавии, забрав это звание у «Зимбру». С 2001-го по 2023-й они лишь раз упустили титул чемпиона страны. Но всё изменилось, уже два сезона подряд «Шериф» — не чемпион: сначала их опередил «Петроклуб», а в прошлом сезоне — «Милсами». Поэтому второй раз подряд команда из Приднестровья не будет играть в Лиге чемпионов, а участвует в турнире рангом ниже, в котором уже успела выбить одного соперника в первом раунде.

«Утрехт» в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов выглядел неплохо и мог вполне замахнуться на бронзу, вытеснив оттуда «Фейеноорд». Однако утрехтцы в концовке смазали сезон, в трёх последних турах они ни разу не выиграли и набрали всего два очка, что не позволило им опередить роттердамцев. Но главное — «Утрехт» финишировал в четвёрке и попал в еврокубки без участия в дополнительном плей-офф, как это происходит в чемпионате Нидерландов.

Если сезон в Молдавии в разгаре и «Шериф» в соревновательном тонусе, плюс ещё и первый раунд квалификации, то «Утрехту» предстоит первый официальный матч сезона. А товарищеские у нидерландцев не задались, они проиграли трижды в пяти контрольных встречах, и не сказать, что соперники были грозными. В минувшие выходные «Шериф» не забил впервые за восемь игр, «Утрехт» даже в проигранных товарках забивал, да и в целом нидерландцы играют в атаку», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».