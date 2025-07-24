«Левски» — «Брага»: ставки и коэффициенты на отборочный матч Лиги Европы

24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют болгарский «Левски» и португальская «Брага». Встреча состоится на стадионе «Виваком Арена». Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Браги» можно с коэффициентом 1.65, а шансы софийского «Левски» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Браги» за 7.00.

«Левски» не проигрывает на протяжении 14 матчей во всех турнирах. В том числе прошёл первый квалификационный раунд Лиги Европы. С трудом, но всё-таки удалось одолеть «Хапоэль» из Беэр-Шевы. В основное время обе встречи завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты из Болгарии.

Завершив прошлый сезон Примейры на четвёртом месте, «Брага» сменила тренера. Новым наставником стал Карлос Висенс, проработавший около четырёх лет ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити». У команды очень сильный состав. Несмотря на интерес со стороны других клубов к лидерам, костяк удалось сохранить. «Брага» выиграла все пять товарищеских матчей. Она победила «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Вольфсберг» (2:0), «Панатинаикос» (2:1), «Морейренсе» (2:0) и «Сельту» (3:1).