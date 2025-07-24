«Андерлехт» — «Хеккен»: ставки и прогнозы на отборочный матч Лиги Европы

24 июля 2025 года в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграют бельгийский «Андерлехт» и шведский «Хеккен». Встреча состоится на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Андерлехта» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Хеккена» оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийского клуба за 8.00.

От «Андерлехта» постоянно ждут чуда в еврокубках, но команда не оправдывает надежд. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии финишировала на четвёртом месте. Теперь её ждёт квалификация Лиги Европы.

«Хеккен» выиграл Кубок Швеции в прошлом году, благодаря чему получил шанс пройти квалификацию Лиги Европы. Новый сезон чемпионата страны уже преодолел больше половины дистанции, и впечатления от выступлений клуба не самые приятные. Находится лишь на восьмой строчке в таблице. Шведы преодолели первый квалификационный раунд Лиги Европы, одолев «Спартак» из Трнавы (1:0 и 2:2).