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«Цюрих» — «Сьон»: стал известен самый вероятный счёт

«Цюрих» — «Сьон»: стал известен самый вероятный счёт
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25 июля 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Швейцарии сыграют «Цюрих» и «Сьон». Встреча состоится на стадионе «Летцигрунд». Начало — в 21:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Цюриха» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Сьона» оценили в 4.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50. Победа «Цюриха» 2:1 доступна за 8.30, на точный счёт 1:0 в пользу хозяев поля выставлен коэффициент 8.50.

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