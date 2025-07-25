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«Цюрих» — «Сьон»: прогноз «Чемпионата»

«Цюрих» — «Сьон»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 1-го тура чемпионата Швейцарии «Цюрих» — «Сьон».

Ставка: «Сьон» не проиграет за 1.97.

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«Сьон» в прошлом сезоне боролся за выживание в швейцарской Суперлиге. Повезло, что удалось спастись. Однако, даже несмотря на такое невзрачное выступление, больших изменений не последовало. По-прежнему у руля Дидье Толо, и никуда не делись проблемы с обороной.

Один из ключевых футболистов — Антон Миранчук. Променять РПЛ на чемпионат Швейцарии российский футболист мог только по одной причине — шанс выступить в еврокубках. Прошлый сезон получился не лучшим — всего два гола и три результативные передачи в 24 встречах. Но в клубе из Сьона его ценят и считают одним из лидеров.

Всего за предсезонную подготовку команда провела пять товарищеских матчей, хотя заострить внимание стоит на поражении в игре с «Зенитом» с разгромным счётом 2:5. Просто огромная дыра в обороне, которую нужно латать. Следом за этой встречей «Сьон» уступил «Грассхопперу» (0:3) и выиграл у «Анси» (3:0).

В предстоящем матче предлагаем поставить на то, что команда из Сьона не проиграет «Цюриху», с коэффициентом 1.97. Последние две очные встречи закончились победой клуба Антона Миранчука с одинаковым счётом 2:1. Россиянин в них отдал результативную передачу и забил гол. Возможно, отличится и сейчас.

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