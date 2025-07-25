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«Антверпен» — «Юнион»: назван фаворит матча чемпионата Бельгии

«Антверпен» — «Юнион»: назван фаворит матча чемпионата Бельгии
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25 июля 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Бельгии сыграют «Антверпен» и «Юнион». Встреча состоится на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Юниона» можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Антверпена» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Гол в каждом тайме идёт за 1.68.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

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