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«Антверпен» — «Юнион»: прогноз на матч

«Антверпен» — «Юнион»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги Жюпиле «Антверпен» — «Юнион».

Ставка: «Юнион» победит за 2.10.

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«Юнион» выглядит фаворитом. Команда впервые за 90 лет стала чемпионом Бельгии в прошлом сезоне. Свежий, мотивированный и очень перспективный состав — вот одна из причин успеха. Правда, с некоторыми ключевыми игроками пришлось расстаться, зато удалось неплохо заработать. Качество игры от этого сильно не должно пострадать.

Товарищеские встречи команда из Брюсселя провела не совсем удачно. Она уступила ПСВ (0:1), сыграла вничью с «Фейеноордом» (1:1), но победила «Париж» (1:0). Возможно, именно плохая подготовка привела к поражению в матче за Суперкубок Бельгии с «Брюгге» (1:2).

Предлагаем поставить на победу «Юниона» за 2.10, у гостей очень крепкий состав. Они превосходят «Антверпен» по качеству игры и в плане мастерства. Последние три очные встречи в чемпионате Бельгии выигрывала команда из Брюсселя — 4:0, 5:1 и 2:1. С тех пор практически ничего не изменилось. Все футболисты, забивавшие в этих играх, по-прежнему в строю.

К тому же «Юнион» явно огорчён из-за поражения в матче за Суперкубок Бельгии. Команда сможет выместить всю спортивную злость на «Антверпене», которому просто не повезло с соперником на самом старте нового сезона.

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