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Уиттакер — де Риддер: коэффициенты букмекеров на бой UFC

Уиттакер — де Риддер: коэффициенты букмекеров на бой UFC
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26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC on ABC 9. Его главным событием станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против Ренье де Риддера.

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В соглавном событии турнира в полулёгком весе должны были встретиться Мовсар Евлоев и Аарон Пико, но россиянин снялся. Кроме того, в октагон выйдет Пётр Ян, его соперник — Маркус Макги.

Начало события ожидается в 19:00 мск, а бои основного карда стартуют в 22:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC on ABC 9 можно будет можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение австралийцу. На Уиттакера дают коэффиицент 1.70, в то время как на де Риддера можно поставить за 2.20.

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