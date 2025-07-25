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«Крылья Советов» — «Пари НН»: назван фаворит матча чемпионата России

«Крылья Советов» — «Пари НН»: назван фаворит матча чемпионата России
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Новый сезон чемпионата России благополучно стартовал, а теперь набирает обороты. 1-й тур отгремел на прошлой неделе, пришло время открыть программу 2-го.

Честь выпала самарским «Крыльям Советов» и нижегородскому «Пари НН». Матч состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение самарцам. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 46% вероятности.

Победа «Пари НН» оценивается в 3.60, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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