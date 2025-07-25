«Крылья Советов» — «Пари НН»: стал известен самый вероятный счёт

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Новый сезон чемпионата России набирает обороты. 1-й тур отгремел на прошлой неделе, пришло время открыть программу 2-го. Честь выпала самарским «Крыльям Советов» и нижегородскому «Пари НН». Матч состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается в 3.60, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.70). Победа «Крыльев Советов» 2:1 доступна за 8.00, на точный счёт 1:0 в пользу самарцев выставлен коэффициент 8.50.