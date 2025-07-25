«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: «Крылья Советов» победят за 2.10.

Оба клуба подходили к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги, мягко говоря, не в лучшем состоянии. «Крылья Советов», например, поменяли тренера и состав. «Пари Нижний Новгород», с другой стороны, вообще проиграл по сумме двух стыковых матчей «Сочи», но сохранил прописку в РПЛ из-за ситуации с подмосковными «Химками». Главный тренер тоже другой. Виктора Гончаренко на тренерском мостике сменил молодой белорус Алексей Шпилевский из кипрского «Ариса».

И всё-таки, несмотря на одинаково сумбурное состояние накануне старта сезона, клубы по-разному провели 1-й тур. «Крылья Советов» сумели настроиться должным образом и добыть одно очко в дерби с «Акроном» (1:1), а «Пари Нижний Новгород» без шансов уступил действующему чемпиону — «Краснодару» (0:3). Нижегородцы попробуют реабилитироваться, но ведь играть предстоит на выезде.

Дело в том, что у «Крыльев Советов» положительная статистика матчей с «Пари НН» на домашнем стадионе. У них очень много побед. Так было в ФНЛ, так есть в РПЛ и даже в товарищеских встречах. Кроме того, играет роль фактор тренера. Адиев хорошо знаком со спецификой чемпионата России, в то время как для Шпилевского всё в новинку. Потому победа хозяев выглядит логично.