Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: «Крылья Советов» победят за 2.10.

Материалы по теме
«Антверпен» — «Юнион». Извинения за поражение в Суперкубке будут приняты
«Антверпен» — «Юнион». Извинения за поражение в Суперкубке будут приняты

Оба клуба подходили к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги, мягко говоря, не в лучшем состоянии. «Крылья Советов», например, поменяли тренера и состав. «Пари Нижний Новгород», с другой стороны, вообще проиграл по сумме двух стыковых матчей «Сочи», но сохранил прописку в РПЛ из-за ситуации с подмосковными «Химками». Главный тренер тоже другой. Виктора Гончаренко на тренерском мостике сменил молодой белорус Алексей Шпилевский из кипрского «Ариса».

И всё-таки, несмотря на одинаково сумбурное состояние накануне старта сезона, клубы по-разному провели 1-й тур. «Крылья Советов» сумели настроиться должным образом и добыть одно очко в дерби с «Акроном» (1:1), а «Пари Нижний Новгород» без шансов уступил действующему чемпиону — «Краснодару» (0:3). Нижегородцы попробуют реабилитироваться, но ведь играть предстоит на выезде.

Дело в том, что у «Крыльев Советов» положительная статистика матчей с «Пари НН» на домашнем стадионе. У них очень много побед. Так было в ФНЛ, так есть в РПЛ и даже в товарищеских встречах. Кроме того, играет роль фактор тренера. Адиев хорошо знаком со спецификой чемпионата России, в то время как для Шпилевского всё в новинку. Потому победа хозяев выглядит логично.

Материалы по теме
Пётр Ян — Маркус Макги: дежурная победа россиянина
Пётр Ян — Маркус Макги: дежурная победа россиянина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android