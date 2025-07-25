«Арсенал» — «Шинник»: назван фаворит матча в Туле

В пятницу, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 2-го тура Лиги Pari «Арсенал» — «Шинник». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Тулы. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа «Шинника» оценивается в 5.50, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев (7.00).