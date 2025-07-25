Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Шинник»: назван фаворит матча в Туле

«Арсенал» — «Шинник»: назван фаворит матча в Туле
Комментарии

В пятницу, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 2-го тура Лиги Pari «Арсенал» — «Шинник». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Шинник». Дмитрий Гунько начинает путь в РПЛ
«Арсенал» — «Шинник». Дмитрий Гунько начинает путь в РПЛ

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Тулы. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа «Шинника» оценивается в 5.50, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев (7.00).

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Пари НН». Шпилевскому предстоит многое узнать
«Крылья Советов» — «Пари НН». Шпилевскому предстоит многое узнать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android