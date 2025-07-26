Названы шансы «Спартака» победить «Балтику»

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Балтика». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 15:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы «Балтики» оценили в 7.70 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (21%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.