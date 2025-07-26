Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Балтика»: стал известен самый вероятный счёт

«Спартак» — «Балтика»: стал известен самый вероятный счёт
Комментарии

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Балтика». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 15:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Балтики» оценили в 7.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 6.50. Победа «Спартака» 1:0 идёт за 7.00, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.80.

Материалы по теме
Пётр Ян — Маркус Макги: дежурная победа россиянина
Пётр Ян — Маркус Макги: дежурная победа россиянина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android