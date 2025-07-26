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«Спартак» — «Балтика»: прогноз «Чемпионата»

«Спартак» — «Балтика»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Спартак» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» забьёт за 1.85.

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«Балтика» чувствует себя намного увереннее, чем махачкалинцы. Она запросто может сотворить сенсацию, вскрыв все проблемные зоны красно-белых. Калининградцы и так пошумели в межсезонье, обыграв «Зенит» (2:1). Стартовали в РПЛ тоже весьма уверенно, сыграв вничью с московским «Динамо» (1:1).

Команда из Калининграда умело пользуется своими моментами в штрафной соперника, потому что их не так много. Приходится извлекать максимум выгоды. Футболисты очень хорошо физически подготовлены и организованы. К тому же они тренировались в Москве, поэтому не будут изнурены перелётами.

Предлагаем поставить на гол «Балтики» в матче со «Спартаком» за 1.85. Многие не воспринимают всерьёз калининградский клуб, а он даёт бой фаворитам за счёт характера. Футболисты грамотно перекрывают все подступы к штрафной, отрезают нападающих и уверенно работают по флангам. Красно-белые эмоционально раздражены. Да и в целом непонятная атмосфера царит в раздевалке команды.

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