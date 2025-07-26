«Краснодар» — «Локомотив»: стал известен фаворит центрального матча тура РПЛ

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Локомотива» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.63.