«Краснодар» — «Локомотив»: букмекеры спрогнозировали точный счёт
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26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение краснодарскому клубу. Поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Локомотива» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.
Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00. Победа «Краснодара» со счётом 2:1 доступна за 8.30, точный счёт 1:0 в пользу «быков» идёт за 8.80.
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