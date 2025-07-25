«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» во 2-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.12.

«Обеим командам будет очень сложно в этом сезоне. «Крылья Советов» меняются: сменили тренера, половину состава. Усиление ещё требуется. Примерно та же ситуация и в Нижнем. Возглавил команду перспективный специалист Шпилевский, но в России он раньше не работал, плюс состав во многом остался прежним. Берут футболистов по остаточному принципу, и их пока не хватает. Плюс «Пари» пока не может играть в Нижнем Новгороде.

Если говорить только о футбольной составляющей, то, несмотря на крупное поражение от «Краснодара», мне «Пари» понравился. Виден был рисунок. Я понимал, что хочет тренер. И, по его словам, после матча понятно, что он в какой-то мере удовлетворён. Да, «привезли» себе голы, да, сами не реализовали. Но создавали против «Краснодара», причём немало. Интересно посмотреть, что будет дальше. Но уже сейчас понимаю, что «Пари» будет стараться всех прессинговать, пока будет хватать сил. Если реализацию подтянуть, голы пойдут.

Самара какое-то блёклое впечатление оставила. Адиеву тяжело. Состав сильно обновился, не хватает игроков на некоторые позиции. Но тем не менее он умеет выжимать максимум из команд с не самыми большими возможностями. И даже «Акрону» не проиграли, а во втором тайме могли и вырвать победу.

Учитывая, как настроен играть Нижний, голы здесь будут. «Пари» и сам создаст, и себе что-то «привезёт» наверняка. Команда очень весёлая. Поэтому беру «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».