Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура чемпионата России

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» во 2-м туре РПЛ сезона-2025/2026.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.12.

«Обеим командам будет очень сложно в этом сезоне. «Крылья Советов» меняются: сменили тренера, половину состава. Усиление ещё требуется. Примерно та же ситуация и в Нижнем. Возглавил команду перспективный специалист Шпилевский, но в России он раньше не работал, плюс состав во многом остался прежним. Берут футболистов по остаточному принципу, и их пока не хватает. Плюс «Пари» пока не может играть в Нижнем Новгороде.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если говорить только о футбольной составляющей, то, несмотря на крупное поражение от «Краснодара», мне «Пари» понравился. Виден был рисунок. Я понимал, что хочет тренер. И, по его словам, после матча понятно, что он в какой-то мере удовлетворён. Да, «привезли» себе голы, да, сами не реализовали. Но создавали против «Краснодара», причём немало. Интересно посмотреть, что будет дальше. Но уже сейчас понимаю, что «Пари» будет стараться всех прессинговать, пока будет хватать сил. Если реализацию подтянуть, голы пойдут.

Самара какое-то блёклое впечатление оставила. Адиеву тяжело. Состав сильно обновился, не хватает игроков на некоторые позиции. Но тем не менее он умеет выжимать максимум из команд с не самыми большими возможностями. И даже «Акрону» не проиграли, а во втором тайме могли и вырвать победу.

Учитывая, как настроен играть Нижний, голы здесь будут. «Пари» и сам создаст, и себе что-то «привезёт» наверняка. Команда очень весёлая. Поэтому беру «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Пари НН». Шпилевскому предстоит многое узнать
«Крылья Советов» — «Пари НН». Шпилевскому предстоит многое узнать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android