«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Павла Яковлева на матч РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: «Крылья» забьют в первом тайме за 1.90.

«В 1-м туре «Крылья» достаточно хорошо выглядели с «Акроном», равная игра получилась и завершилась результатом 1:1. Сейчас «Крылья» будут играть на своём стадионе, где их потрясающе поддержат болельщики.

«Пари НН» уступил дома «Краснодару» 0:3, в обороне были ошибки, но по игре достаточно неплохо выглядел в атаке.

Для меня всё-таки в этой встрече минимальным фаворитом являются «Крылья Советов». Мне очень понравилась команда Магомеда Адиева, конечно, видно, что нужно время, чтобы сыгрались ребята, но в целом неплохие сочетания, потрясающий гол Ракова. Думаю, что «Крылья» должны дома с «Пари НН» забирать очки.

Поэтому мой прогноз – «Крылья» забьют в первом тайме за хороший коэффициент 1.90. Также я бы поставил на «обе забьют» за 1.77. В противостояниях этих двух клубов между собой всегда очень результативные матчи», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».