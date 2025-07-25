«Крылья Советов» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.

«Второй тур РПЛ стартует матчем в Самаре. «Крылья Советов» принимают «Пари НН».

Обе команды в летнее межсезонье поменяли главных тренеров и основные составы. Если сравнивать с последними матчами прошлого сезона, то у «Крыльев» и «Пари НН» вышло по семь новых игроков в старте в 1-м туре, который закончился для команд по разному. «КС» — 1:1 с «Акроном», а «Нижний» с треском проиграл чемпиону России 0:3 дома.

Командам нужно время для «притирки», для того, чтобы игроки понимали друг друга «с полуслова». Поэтому яркой, результативной игры я не жду. Такого результативного матча между этими командами, как в прошлом году (дома «КС» выиграли 3:1, а на выезде проиграли 2:5), мы во 2-м туре не увидим.

Мой прогноз: тотал матча меньше 2.5 гола за 1.94», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».