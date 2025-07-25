«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: победа «Крыльев Советов» и их тотал больше 1.5 за 2.45.

«Крылья Советов» после невнятного прошлого сезона сменили главного тренера. Вместо Игоря Осинькина теперь командой руководит Магомед Адиев. В 1-м туре чемпионата России самарцы на своем стадионе были в качестве гостей в матче с «Акроном». Первый тайм остался за тольяттинцами, в концовке они забили. Но после перерыва «Крылья» включились, а новичок команды Вадим Раков забил роскошный мяч, сравняв счёт, на большее команды не хватило — ничья 1:1.

«Пари НН» также перед началом сезона сменил тренера, хотя формально это произошло ещё в концовке прошлого. Сразу после неудачи в стыковых встречах Виктор Гончаренко команду покинул, а вместо него теперь нижегородцев возглавляет Алексей Шпилевский. При нём и стартовал «Пари НН» в новом сезоне в элите. Почему клуб остался в РПЛ? «Химки» расформировали, их место досталось нижегородцам. В 1-м туре в гости к Нижнему Новгороду пожаловал чемпион страны «Краснодар» и отправил в ворота номинальных хозяев три безответных мяча. Стоит отметить, что матч проходил в Казани, фактически на нейтральном поле из-за ремонтных работ на домашнем стадионе нижегородцев.

Нас ждёт встреча двух команд, которые находятся в режиме перестройки. И если для «Пари НН» смена тренера — дело привычное, то в «Крыльях Советов» — первая перестановка за пять лет. Всё это к тому, что обеим командам требуется время на адаптацию к новым требованиям и, возможно, самарцам — чуть больше. Но они играют дома и очки брать обязаны», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».