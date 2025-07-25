«Арсенал» — «Шинник»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Шинник».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.70.

«Тульский «Арсенал» прошлый сезон провалил, хотя под руководством Александра Сторожука стартовали неплохо. Однако в сентябре всё посыпалось, и «оружейники» до конца чемпионата смогли одержать всего две победы, да и те уже ближе к концовке турнира. Итоговое десятое место выглядит как чудо. Сторожук команду покинул, и вместо него этим летом пришёл Дмитрий Гунько. Новый сезон стартовал, а проблемы всё те же. В 1-м туре в Тулу приехал «КАМАЗ» и увёз ничью 1:1.

«Шинник» в прошлом сезоне выглядел ещё хуже «Арсенала». Поэтому тренерские перестановки по ходу турнира неудивительны. Начинали сезон ярославцы с Дмитрием Черышевым, зимой его сменил Артём Булойчик, с ним закончил «Шинник» сезон на 14-й строчке и вошёл в новый. В 1-м туре в Ярославль приехал «Урал» и забил после ошибки голкипера Митрова единственный мяч, одержав победу.

В начале сезона сложно составить впечатление о командах, особенно где есть тренерские перестановки и большое количество трансферов. Но если рассматривать первый тур, то туляки смотрелись неплохо и были ближе к победе. А вот «Шинник» мог проиграть и крупнее. Поэтому возьмём победу «Арсенала», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».