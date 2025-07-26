«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз на матч 26 июля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 4.5 гола за 2.25.

За игрой московского клуба приятно наблюдать ещё с прошлого сезона. Да, пока отсутствует стабильность, есть небольшие затруднения со взаимопониманием, однако всему своё время. Михаил Галактионов строит команду, в которой героями становятся не легионеры, а россияне. Дмитрий Воробьёв в четырёх последних встречах РПЛ забивал минимум по голу.

Предлагаем поставить на то, что «Локомотив» не проиграет через тотал меньше 4.5 мяча, за 2.25. Железнодорожники проявили себя в 1-м туре РПЛ лучше «Краснодара». Бакаев и Воробьёв вышли на замену в концовке матча с «Сочи», и начался совсем другой футбол. Кроме того, забивали новички. Получается, что любой может изменить исход встречи.

Вместе с тем много голов всё же не ждём. Станислав Агкацев недавно получил премию «Вратарь года» имени Льва Яшина. У него будет сумасшедшая мотивация. Не исключаем, что эта игра может завершиться даже вничью. Например, со счётом 1:1.