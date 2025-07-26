«Сочи» — «Акрон»: определён фаворит матча РПЛ

26 июля 2025 года в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и «Акрон». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение сочинскому клубу. Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Акрона» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.63.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.