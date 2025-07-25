Эксперты назвали шансы Анны Калинской выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне

В ночь с пятницы на субботу мск на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч 1/4 финала Citi Open Анна Калинская — Клара Таусон. Начало — не ранее 1:00 мск.
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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение датчанке. Сделать ставку на победу Таусон предлагается с коэффициентом 1.80. Шансы Калинской оценили коэффициентом 2.00.
Аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.32. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу датчанки.
Российская теннисистка на этом турнире уже победила Камиллу Рахимову и Магду Линетт. Датчанка пока выиграла только один матч — у Кэролайн Доулхайд. Победитель встречи в полуфинале сразится с сильнейшей в противостоянии Эмма Радукану — Мария Саккари.
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