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«Сочи» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России

«Сочи» — «Акрон»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Сочи» — «Акрон».

Ставка: «Акрон» победит за 2.90.

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Роберту Морено сейчас нужно проверить физическую форму своих игроков, докопаться до истины — почему закончился бензин в первом туре. Обыграть тольяттинцев будет непросто. Гордость Заура Тедеева — лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба. 36 лет, однако он всё ещё в отличной форме и продолжает забивать. Артём полезен не только на поле, но и как опытный наставник для других футболистов.

В матче 1-го тура РПЛ клуб из Тольятти сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Тренер остался доволен выступлением своих подопечных, но заявил о нехватке конкуренции в составе. Особенно среди тех, кто мог бы активнее действовать на флангах. Пока же глубина у «Акрона» не такая большая и качественная, как хотелось бы наставнику.

Прогнозируем победу тольяттинцев в матче с «Сочи». Поставить на это можно с коэффициентом 2.90. Всё очень просто — южане менее сыгранны, какая-то часть состава пока не готова к скоростям РПЛ, а ещё на футболистов и тренера давят слухи об отставке. «Акрон» не изменился с прошлого сезона и был очень хорош в атаке в игре с «Крыльями Советов». Такую команду будет непросто сломить.

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