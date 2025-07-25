«Крылья Советов» — «Пари НН»: кто фаворит матча РПЛ, какие прогнозы

Самарские «Крыльям Советов» и нижегородский «Пари НН» откроют 2-й тур РПЛ. Матч состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается в 3.60, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Несмотря на одинаково сумбурное состояние накануне старта сезона, клубы по-разному провели 1-й тур. «Крылья Советов» сумели настроиться должным образом и добыть одно очко в дерби с «Акроном» (1:1), а «Пари Нижний Новгород» без шансов уступил действующему чемпиону — «Краснодару» (0:3).