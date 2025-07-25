«Антверпен» — «Юнион»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Бельгии

25 июля 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Бельгии сыграют «Антверпен» и «Юнион». Встреча состоится на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Юниона» можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Антверпена» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прошлый сезон для «Антверпена» в чемпионате Бельгии выдался неудачным. Он занял лишь пятое место, и это худший результат за последние несколько лет. Поэтому пришлось поменять тренера и немного усилить состав.

«Юнион» выглядит фаворитом. Команда впервые за 90 лет стала чемпионом Бельгии в прошлом сезоне. Свежий, мотивированный и очень перспективный состав — вот одна из причин успеха. Правда, с некоторыми ключевыми игроками пришлось расстаться, зато удалось неплохо заработать.