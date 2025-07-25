«Цюрих» — «Сьон»: прогнозы и ставки на матч 1-го тура чемпионата Швейцарии

25 июля 2025 года в матче 1-го тура чемпионата Швейцарии сыграют «Цюрих» и «Сьон». Встреча состоится на стадионе «Летцигрунд». Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Цюриха» можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Сьона» оценили в 4.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

«Цюрих» подходит к новому сезону швейцарской Суперлиги с большой мотивацией. Он боролся за выживание и успешно справился с этой задачей, но, конечно же, всегда хочется большего. По этой причине сменился тренер и пришлось расстаться с некоторыми футболистами.

«Сьон» в прошлом сезоне боролся за выживание в швейцарской Суперлиге. Повезло, что удалось спастись. Однако, даже несмотря на такое невзрачное выступление, больших изменений не последовало. По-прежнему у руля Дидье Толо, и никуда не делись проблемы с обороной.