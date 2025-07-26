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«Динамо» — «Ростов»: определён самый вероятный счёт матча

«Динамо» — «Ростов»: определён самый вероятный счёт матча
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В субботу, 26 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

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Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.71, что приблизительно составляет 58% вероятности. Победа «Ростова» оценивается в 5.20, а на ничейный исход можно поставить за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). Победа «Динамо» со счётом 2:1 доступна за 8.00, на 1:0 в пользу бело-голубых можно поставить за 8.40.

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